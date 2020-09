Stiri pe aceeasi tema

- Mii de timisoreni sarbatoresc, in aceasta noapte, in Piata Operei, victoria candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara. In mijlocul lor se afla si primarul ales al Timisoarei, care a vorbit din nou despre o noua revolutie in Capitala Banatului. Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, a ajuns la…

- Gestul lui Nicolae Robu, de a admite infrangerea in fața lui Dominic Fritz, a fost intampinat cu bucurie la sediul USR-PLUS Timiș. Cel care a caștigat, conform primelor date din numaratoarea paralela efectuata de partide, funcția de primar al Timișoarei, a ieșit in uralele susținatorilor din sediul…

- Gestul lui Nicolae Robu, de a admite infrangerea in fața lui Dominic Fritz, a fost intampinat cu bucurie la sediul USR-PLUS Timiș. Cel care a caștigat, conform primelor date din numaratoarea paralela efectuata de partide, funcția de primar al Timișoarei, a ieșit in uralele susținatorilor din sediul…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat, vineri, ca ii va propune presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa invite in municipiu toti sefii statelor care au minoritati in Banat, pentru o dezbatere pe tema inovarii prin diversitate, pe care o considera "definitorie…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, și-a lansat, astazi, in amfiteatrul din Parcul Copiilor, programul de guvernare locala. ”La inceputul acestui an, am lansat documentul „Timișoara 2030 – O viziune strategica pentru Capitala Banatului”. Aceasta viziune a noastra…

- Modul actualei administratii de a dezvolta orasul Timisoara nu a fost deloc unul dorit de locuitori, spune Marius Craina, candidatul Pro Romania la functia de primar al Timisoarei, spre deosebire de alte orase, care au inteles mai bine modul in care sa dezvolte capitala Banatului. Alaturi de echipa…

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența din județul Timiș a decis sa inchida terasele dupa ora 23.00, ceea ce a fost „o greșeala”, dupa cum susține primarul Nicolae Robu. El spune ca i s-a transmis ca aceasta este o regula impusa la nivel național, neavand alta varianta decat aceea de a o respecta.…

- Cladirea-simbol a Timișoarei din Piața Victoriei, denumita mai nou Palatul Culturii, dar mai cunoscuta ca Opera, a fost construita intre anii 1872 și 1875, dupa un proiect realizat de arhitecții Fellner și Helmer, din Viena. Monumentul a suferit grav in urma ... The post Schimbarea la fața a Operei…