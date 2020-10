Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre PNL și USR PLUS pentru majoritațile din Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș au „implodat” in ultimele minute de discuții, cele doua parți anunțand ca nu au ajuns la un numitor comun. „Sunt dezamagit de atitudinea de astazi a PNL care a decis, in cateva minute, dupa…

- Surpriza la finalul negocierilor PNL - USR-PLUS pentru o alianța la nivel local pentru Consiliul Județean Timiș și Consiliului Local Timișoara. Cu 5 minute înainte de conferința ade presa programata pentru a anunța încheierea acestei alianțe, dupa trei zile de negocieri, echipa primarului…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS și cei ai PNL din Timiș au avut astazi, vineri, 16 octombrie, o prima intalnire pentru deschiderea negocierilor care au ca obiectiv formarea majoritații in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, dar și colaborarea in localitațile din județ.

- Vineri va avea loc marea intalnire de imparțire a locurilor de șefi ai administrației intre cei de la USR PLUS și PNL, a confirmat Cristian Moș, presedintele USR Timis. El spune ca a discutat deja cu Alin Nica și a menționat ca discuțiile purtate vor porni de la ideea ca USR PLUS a caștigat alegerile.…

- Nu doar lista PNL de la Consiliul Judetean va suferi unele modificari, dar si cea de la Consiliul Local Timisoara, afirma Alin Nica. Noul lider al PNL Timis anunta o ampla operatiune de curatenie in filiala. Luni, Biroul Permanent National al PNL va valida noua conducere a PNL Timis. Amintim ca, tot…

- USR-PLUS și-a prezentat echipa de candidați pentru Consiliul Local Timișoara, evenimentul fiind „moderat” de candidatul pentru funcția de primar, Dominic Fritz. „Bine ați venit la un nou capitol al revoluției bunei guvernari, pe care o vom incepe in 27 septembrie. Va fi o zi definitorie pentru viitorul…

- Decizie bomba in politica din Timiș. Gerald Simonis, fratele liderului deputaților PSD Alfred Simonis a demisionat din PRO Romania. Simonis spune ca e satul sa fie dezamagit de politica și spune ca vrea sa faca administrație. Acesta va candida ca independent la Primaria Moșnița.Citește și: SURPRIZA…

- Organizațiile județene ale PNL au termen pâna la finalul saptamânii sa definitiveze listele de candidaturi pentru primarii și pentru consiliile județene, iar sâmbata a fost convocat Biroul Politic National al partidului, pentru a valida aceste candidaturi, a declarat luni liderul liberal…