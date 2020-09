Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Timișoara, primarul in funcție al Timișoarei, care iși dorește un al treilea mandat, este rezervat in declarații dupa inchiderea secțiilor de votare. La Timișoara nu s-a facut un exit-poll pentru alegerile locale, dar Nicolae Robu a zis ca sufletul ii spune ca va caștiga.…

- Deputatul USR de Timiș, Catalin Drula, l-a atacat dur, ieri, intr-o postare pe Facebook, pe primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, dupa ce acesta a susținut in stilul caracteristic ca pe centura de sud a orașului ”se lucreaza varstos” și ca guvernarea PNL a facut minuni. ”Clovnul cosmic nr.1…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a luat, in aceasta dupa-amiaza, mai multe masuri menite sa limiteze raspandirea infectiilor cu COVID-19, Printre acestea se numara si obligatia purtarii mastii de protectie in centrele pietonale ale oraselor, inclusiv al Timisaorei. In trecut, primarul…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca duminica vor fi depuse candidaturile social-democratilor pentru Primaria Bucuresti, primariile de sector si Consiliul General, apoi la sediul PSD vor fi facute declaratii, iar acolo va fi prezent si fostul premier Sorin Grindeanu, recent…

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența din județul Timiș a decis sa inchida terasele dupa ora 23.00, ceea ce a fost „o greșeala”, dupa cum susține primarul Nicolae Robu. El spune ca i s-a transmis ca aceasta este o regula impusa la nivel național, neavand alta varianta decat aceea de a o respecta.…

- Nu, nu e un banc. Operațiunea Ghilotina, demarata de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, dupa ce ani de zile HCL-ul privind ducerea cablurilor de telefonie mobila și internet in subterant a ajuns subiect de comedie. Știrile ca Robu s-a urcat de unul singur pe scara și a taiat cabluri au facut inconjorul…

- Directorul general al societații Piețe SA din Timișoara și-a cumparat apartament in Florida, scriu jurnaliștii de la publicația online Timiș Online.Ioan Nasleuși-a cumparat in 2019 un apartament de 72 de metri patrați in Florida. Deși aredoar jumatate din el, o astfel de proprietate poate costa de la…