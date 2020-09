Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz a susținut un discurs, dupa ce numaratoarea paralelela il indica drept caștigator declarat al alegerilor pentru funcția de primar al Timișoarei. Ajuns in Piața Victoriei, cetațeanul german care va conduce capitala Banatului s-a urcat pe un podium improvizat din europaleții de pe șantierul…

- Dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea in alegerile pentru Primaria Timișoara, sediul USR a explodat in urale. Membrii și simpatizanții USR au privit in direct pe TION primele declarații facute de fostul primar al Timișoarei.

- Gestul lui Nicolae Robu, de a admite infrangerea in fața lui Dominic Fritz, a fost intampinat cu bucurie la sediul USR-PLUS Timiș. Cel care a caștigat, conform primelor date din numaratoarea paralela efectuata de partide, funcția de primar al Timișoarei, a ieșit in uralele susținatorilor din sediul…

- Substante interzise au fost depistate de jandarmi intr-un autoturism parcat in zona centrala a Timișoarei. Au gasit in torpedou și un „joint” (țigara cu marijuana sau hașiș). Comportamentul a doua persoane din mașina respectiva a atras atenția jandarmilor… Jandarmii din Gruparea Mobila Timisoara au…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a luat, in aceasta dupa-amiaza, mai multe masuri menite sa limiteze raspandirea infectiilor cu COVID-19, Printre acestea se numara si obligatia purtarii mastii de protectie in centrele pietonale ale oraselor, inclusiv al Timisaorei. In trecut, primarul…

- Liberalul Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, a anunțat ca ministerul a decis detașarea sa la Craiova. Decizia intervine dupa ce primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat in repetate randuri și a amenințat cu schimbarea din funcție dupa ce direcția a facut plangere penala…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența din județul Timiș a decis sa inchida terasele dupa ora 23.00, ceea ce a fost „o greșeala”, dupa cum susține primarul Nicolae Robu. El spune ca i s-a transmis ca aceasta este o regula impusa la nivel național, neavand alta varianta decat aceea de a o respecta.…