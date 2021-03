Stiri pe aceeasi tema

- In urma analizelor de risc efectuate de catre Direcția de Sanatate Publica Timiș și a avizelor emise de Institutul Național de Sanatate Publica – astazi, 20.03.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a analizat propunerile de prelungire a masurilor de carantinare pentru localitațile:…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost printre cei care s-au abținut de la votul pentru prelungirea carantinei. Totul a inceput in momentul in care, in timpul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Fritz s-a declarat nemulțumit de faptul ca se propune prelungirea carantinei doar…

- Premierul Florin Cițu susține ca Timișoara a ajuns sa fie carantinata pentru ca nu a existat o comunicare buna intre autoritațile locale și cetațeni. Mai mult, la nivelul orașului sunt disponibile 20.000 de locuri libere pentru vaccinarea anti-Covid, fapt pentru care – spune premierul – nu se justifica…

- Ca urmare a creșterii ratei de infectare cu SARS-COV-2 (COVID-19 – 7,49 de cazuri la mia de locuitori), Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit, astazi, in ședința extraordinara, a hotarat ca Timișoara și localitațile limitrofe, Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda,…

- Astazi, in cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Timiș s-a decis ca, incepand cu data de 8 martie ora 00:00, municipiul Timișoara și comunele Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, Astfel, se vor aplica o serie de masuri obligatorii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca municipiul Timisoara sa intre in carantina. Pe langa Timisoara se carantineaza si patru comune periurbane: Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița. Decizia a fost luata cu 30 voturi pentru, patru voturi impotriva și patru abțineri. Votul covarsitor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis: Timișoara intra vreme de doua saptamani in carantina, alaturi de Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița. Au fost discuții doua ore pe aceasta tema in ședința de sambata. Se așteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restricțiile in vigoare.

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…