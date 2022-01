Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, copreședintele AUR, a mers vineri, 14 ianuarie, la Primaria Timișoara. El susține ca imaginile video pe care le are contrazic ceea ce au titrat jurnaliștii din Timișoara. „Imediat publicam aici pe pagina și imaginile de la primaria Timisoara care contrazic minciunile unei parți…

- Liderul formațiunii, George Simion, s-a intalnit cu mitropolitul Banatului, caruia i-a mulțumit „pentru sfaturile duhovnicești pe care ni le-a dat la sosirea in Banat”, apoi a forțat intrarea in Primaria Timișoara alaturi de susținatorii sai.Zecile de susținatori AUR, printre care și liderul Noua Dreapta…

- A fost scandal la Timișoara, acolo unde liderul AUR, George Simion, este acuzat ca ar fi intrat ilegal in instituția condusa de Dominic Fritz. In timp ce Simion a spus ca grupul din care facea parte dorea sa obtina o audienta pentru Ioan Banciu, reprezentat al mai multor asociatii revolutionare, edilul…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a transmis, vineri, intr-un comunicat, ca o banda de membri si simpatizanti AUR, in frunte cu George Simion, adusi la Timisoara cu autocarul, impreuna cu organizatia Noua Dreapta din Mehedinti, au patruns in mod ilegal in sediul Primariei, prin forta fizica. Primarul…