- "Am avut mai multe conversații cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranța ca vom ajunge la o ințelegere intre PNL și USR PLUS despre majoritați stabile și asumate atat in Consiliul Județean cat și in Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea…

- Nica a subliniat ca agreeaza un nou tip de politica, bazata pe nevoile oamenilor, si de aceea le-a cerut celor din USR PLUS sa discute la inceput proiecte si abia apoi, functiile politice, ceea ce i-a nemultumit pe acestia, iar "reactia lui Dominic Fritz a fost sa mototoleasca protocolul si sa-l…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz a inceput, deja, sa fie deranjat de presa și de titlurile articolelor. Aseara, aproape de ora 23,00, dupa o zi in care negocierile USR PLUS cu PNL au eșuat, dupa o postare pe Facebook și o conferința de presa, Fritz a simțit nevoia sa vina cu noi precizari.…

- Primarul ales al Timisoarei, Domnic Fritz, le da liberalilor termen pâna luni sa se hotarasca daca vor alianța cu USR-PLUS pentru o majoritate în Consiliul Local și Consiliul Județean, prin semnarea unui parteneriat administrativ, el spunând ca în caz contrar va fi "nevoit"…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, dupa ce joi au esuat negocierile cu PNL Timis pentru guvernarea locala, ca este dispus sa faca o alianta chiar si cu PSD sau Pro Romania, pentru majoritate in Consiliul Local Timisoara.Citește și: Calin Popescu Tariceanu: Efectul…

- Negocierile dintre PNL și USR PLUS pentru majoritațile din Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș au „implodat” in ultimele minute de discuții, cele doua parți anunțand ca nu au ajuns la un numitor comun. „Sunt dezamagit de atitudinea de astazi a PNL care a decis, in cateva minute, dupa…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre mutarile rivalilor liberali de pe lista consilierilor județeni, chiar inainte de depunerea candidaturilor. Va reamintim ca Alin Nica, care este candidatul PNL pentru funcția de președinte al consiliului județean s-a retras…