- "Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare. M-am incalțat deja pentru o plimbare la soare!", a transmis el prin intermediul paginii de Facebook. Primarul Timisoarei, testat negativ cu COVID. Dominic Fritz va ramane in autoizolare In urma cu cateva zile, primarul…

- Prefectul județului Timiș Liliana Oneț s-a intalnit astazi, la Instituția Prefectului, cu primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz. Oneț l-a felicitat pe Fritz pentru caștigarea alegerilor și i-a urat „multa putere de munca in mandatul pe care il va prelua”. Cei doi au abordat problema pandemiei de…

- E prea devreme pentru a se discuta despre negocieri politice, nume de viceprimari, dar unul dintre acestia va fi sigur de la PLUS, a anuntat primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz. Deocamdata trebuie vazut ce se intampla in primarie, care e situatia aici, dar si la societatile din subordine. Sigur…