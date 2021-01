Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca va incepe demersurile pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local prin care proprietarii de animale de companie trebuie sa dețina și acordul vecinilor de bloc. Asta deși primaria a caștigat in instanța procesul cu un deținator de…

- Noul edil-șef a reacționat dupa ce Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar in care o timisoreanca, sustinuta de o asociatie de protectie a animalelor, a cerut anularea hotararii de consiliu local care prevede ca pentru detinerea unui animal de companie intr-un apartament de…

- Decizie suprinzatoare a magistraților de la Curtea de Apel Timișoara, care au stabilit ca proprietarii animalelor de companie care locuiesc la bloc trebuie sa obțina acordul vecinilor pentru creșterea acestora. Procesul a pornit de la o hotarare a Consiliului Local Timișoara, care a decis inca din 2007…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz a declarat, marți, ca municipalitatea are facturi neplatite de 77,7 milioane de lei, fostul edil Nicolae Robu i-a dat replica la o zi distanța, pe pagina sa de Facebook. „Replica: explicație, poate ințelege și dl Fritz diferența dintre a gestiona un buget anual de 1-1.5…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, sambata seara, ca a cerut sprijinul Guvernului pentru asigurarea furnizarii agentului termic catre abonatii sistemului centralizat de incalzire, care risca sa ramana fara acest serviciu din cauza datoriilor "istorice" si a penalitatilor companiei…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, reacționeaza, dupa ce prefectul de Timiș a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca Timișoara ramane fara gaz și carbune pentru caldura furnizata de Colterm. Edilul șef amintește, in premiera spune acesta, ca chiar are ”grea moștenire” in acest sector, iar in prima…

- Edilul a detaliat ca primaria a contractat in ultimii ani proiecte in valoare de 460 milioane de lei, dar s-a rambursat doar 1 milion de lei, adica o rata de absorbtie de 0,22%. Fritz spune ca in aceasta situatie s-a uitat peste sporurile platite pentru elaborarea proiectelor si a constatat ca din anul…

- Primarul Timișoarei susține ca paturile sunt necesare deoarece va fi nevoie de ele. Dominic Fritz a ținut sa mulțumeasca tuturor cadrelor medicale care lupta zilnic pentru a salva viața pacienților. Citește și: Ludovic Orban, noi precizari despre inchiderea pietelor si alte restrictii: "Le…