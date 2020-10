Stiri pe aceeasi tema

- Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a ales un mod diferit pentru a-și incepe activitatea pe post. El și-a programat o serie de intalniri cu reprezentanții mai multor domenii de importanța majora pentru dezvoltarea economica, sociala și culturala a Timișoarei. Primele discuții in calitate de primar…

- Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat ca ceremonia de investire care a avut loc la Sala Capitol a fost fost una frumoasa, solemna, in ciuda restricțiilor impuse de pandemie. „Noi am invitat timișoreni și reprezentanți ai cultelor și minoritaților și societații civile, sa participe prin…

- Dominic Fritz devine și in mod oficial primar al Timișoarei, la mai bine de o luna de la alegerile locale pe care le-a caștigat detașat. Din motive de siguranța, ceremonia de investire a acestuia in funcție, precum și a noului Consiliu Local, nu are loc la Primaria Timișoara, ci peste drum, la Filarmonica…

- O intalnire fireasca intre primarul care parasește funcția și cel care o preia s-a intamplat in sfarșit astazi la Primaria Timișoara. Fara comentarii, iata cum relateaza Dominic Fritz intalnirea: „Inainte de investirea mea in funcția de primar al Timișoarei, am dorit sa ma intalnesc cu dl Nicolae Robu,…

- Decizie de ultima ora la o luna de zile de la alegerile locale. Dominic Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara și primarul ales al orașului a fost validat in funcție de Tribunalul Timiș. Pe numele lui au fost depuse trei contestații, toate avand la baza aceeași idee: ca Fritz nu poate candida…

- Dominic Samuel Fritz a revenit la PRESSALERT LIVE si mai increzator in sansele sale la castigarea Primariei Timisoara. Candidatul USR-PLUS a fost foarte preocupat de intalnirile cu cetatenii din cartierele neglijate ale metropolei vestice si promite schimbari radicale in modul in care administratia…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre experiența campaniei electorale aflate in plina desfașurare pentru alegerile locale de la sfarșitul lunii,…

- Marius Craina, doctorul care candideaza la funcția de primar al Timișoarei, din partea Pro Romania, se afla astazi in Piața Traian, pentru a cunoaște de pe teren problemele cu care se confrunta cetațenii care locuiesc nu departe de centru urbei. Craina, candidatul Pro Romania pentru funcția de primar…