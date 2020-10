Dominic Fritz, primarul Timișoarei, va ieși din izolare Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a ieșit negativ și la al doilea test COVID-19 și a anunțat ca va ieși din izolare. „Am facut inca un test de Covid-19 astazi si a iesit si el negativ. Nici nu am si nu am avut simptome, asa ca pot iesi din auto-izolare. M-am incaltat deja pentru o plimbare la soare! Rog mult sa aveti grija de voi si de cei din jur. Purtati masca, aerisiti bine, fiti buni unii cu ceilalti la distanta. In ultimele zile am lucrat cu echipa mea, printre altele, la un plan ca sa facem din Timisoara un oras exemplar in combaterea pandemiei. Revin in curand cu detalii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

