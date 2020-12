Dominic Fritz, primar Timișoara: Prezenţa scăzută la vot este o palmă pentru întreaga clasă politică veche Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis prelungirea carantinei pentru șapte localitați din județul Sibiu, între care și municipiile Sibiu și Mediaș, la o ora dupa închiderea urnelor, potrivit Mediafax. CJSU s-a întrunit, duminica, la ora 22.00 și a decis prelungirea carantinei pentru municipiile Sibiu și Mediaș, pentru orașele Cisnadie, Talmaciu și Avrig, pentru comuna Orlat și satul Șelimbar cu înca 7 zile. &"S-au aprobat 7 hotarâri care vizeaza solicitarea catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Intervenției de emitere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

