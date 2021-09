Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a depus, astazi, o planere la DNA, privind o presupusa rețea de concursuri aranjate in primarie. Fritz vine cu explicații privind banuielile sale. " In aceasta dimineața am transmis procurorilor anticorupție o plangere penala impotriva a ceea ce suspectez…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca ar fi descoperit o rețea de fraudare a concursurilor desfașurate in 2018 și 2019, in cadrul instituției. Dovezile gasite au fost depuse la DNA, a anunțat acesta. In Primaria Timișoara a fost descoperita o posibila rețea de fraudare a concursurilor pentru…

- Primarul Dominic Fritz a transmis Casei Județene de Asigurari de Sanatate documente impreuna cu solicitarea de a realiza un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale realizate de funcționarii Primariei Timișoara in perioada ianuarie – august 2021 a crescut cu 225 fața de aceeași perioada…

- Lucian Judele, viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3, a depus, luni dimineata, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, o plangere penala pe numele firmei detinuta majoritar de parintii primarului Sectorului 3, Robert Negoita, pentru intimidare si pentru ca viata i-a fost pusa in pericol,…

- Reprezentanții comunitații Declic au anunțat ca depun, vineri, o plangere penala impotriva premierului Florin Cițu și a fostei consiliere Mioara Costin. Cei doi sunt acuzați ca au folosit instrumente guvernamentale, pentru a face campanie pentru Florin Ci

- Consilierii locali timișoreni au avut de dezbatut plangerile prealabile facute de controversatul Culița Chiș, atat in nume propriu, dar și impreuna cu mai mulți colegi, prin sindicat, impotriva noii organigrame din Primaria Timișoara. Primarul Dominic Fritz a ramas ferm pe poziție și a spus ca este…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL", potrivit Agerpres.…

- Alianța „Impreuna pentru Bragadiru” va depune plangere penala impotriva BEJ Ilfov. Reprezentanții alianței USR PLUS-PMP vorbesc despre nereguli majore in organizarea alegerilor locale parțiale de la...