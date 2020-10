Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat ca incepand de miercuri este primar validat, dupa ce cele trei contestații depuse impotriva validarii sale ca primar al municipiului Timișoara au fost respinse de magistrații Tribunalului Timiș. El va fi investit in funcție. “Sunt, de…

- Toți primarii din țara aleși duminica pe listele USR Plus sunt prezenți azi la București, unde discuta cu conducerea centrala. In cadrul unei conferințe de presa, noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat ca va putea fi vazut destul de des la București, pentru a se lupta pentru soluțiile…

- Dupa doua zile pline, primarul ales al Timișoarei a ținut sa-și povesteasca experiența scurtei perioade de dupa caștigarea alegerilor. „Am o echipa foarte faina, construim o mica echipa de tranziție, suntem aici de dimineața pana noaptea tarziu, sa ne organizam. Incep și sa vina la mine și primele probleme…

- O noua lege din UE prevede ca, in funcție de anumite statistici, angajatorii sau clienții au decis, anul trecut, timpul de lucru pentru milioane de angajați. Oficiul European de Statistica, Eurostat, a aratat ca din 118 milioane din cele 194 de milioane de angajati din UE cu varsta cuprinsa intre 15…

- Dominic Samuel Fritz a revenit la PRESSALERT LIVE si mai increzator in sansele sale la castigarea Primariei Timisoara. Candidatul USR-PLUS a fost foarte preocupat de intalnirile cu cetatenii din cartierele neglijate ale metropolei vestice si promite schimbari radicale in modul in care administratia…

- Marius Craina, candidatul Pro Romania la funcția de primar al Timișoarei, la alegerile din 27 septembrie, a prezentat prioritațile pe care le are in domeniul Sanatații. Cea mai urgenta dintre acestea este construirea unui nou spital municipal, care, in momentul de fața este pavilionar – are cladiri…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre modul in care se face campanie electorala in Romania, dar și despre cum vede candidatul USR-PLUS viitorul…

- Premierul finlandez propune din nou scurtarea programului de munca, pentru creșterea productivitații: ”Angajatii vor putea trece la o viata activa mai buna” Prim-ministrul finlandez, Sanna Marin, a facut un apel pentru reducerea programului de munca actual de opt ore pe zi, sustinand ca…