- Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, vrea sa dezvolte proiecte comune alaturi de edilii comunelor periurbane. „Impreuna cu Horia Bugarin vom face o echipa buna și vom dezvolta Timișoara ca o adevarata zona metropolitana, ca pe un pol de creștere și de pe acum vreau sa invit toți primarii din zona…

- Gestul lui Nicolae Robu, de a admite infrangerea in fața lui Dominic Fritz, a fost intampinat cu bucurie la sediul USR-PLUS Timiș. Cel care a caștigat, conform primelor date din numaratoarea paralela efectuata de partide, funcția de primar al Timișoarei, a ieșit in uralele susținatorilor din sediul…

- “Doua milioane de decese provocate de Covid-19, respectiv dublul celor ce au avut loc pana in prezent, este o cifra foarte probabila”, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, Michael Ryan, directorul OMS pentru situații de urgența. Domnia sa este foarte pesimist și in ceea ce privește…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre modul in care se face campanie electorala in Romania, dar și despre cum vede candidatul USR-PLUS viitorul…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vrea sa impiedice promovarea rivalei CSA Steaua in Liga 2. CSA Steaua a promovat in Liga 3, dupa doua victorii concludente la barajul cu Argeșul Mihailești și Baraganul Ciulința. „Militarii” vor fi colegi de serie cu echipa secunda a celor de la FCSB, iar Gigi…

- Este un scandal-monstru in interiorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, informeaza surse ale Bugetul.ro . Se pune la cale un protest masiv impotriva omului instalat de premierul Ludovic Orban la conducerea ANPC, Eduardt Cozminschi. Motivul? Președintele ANPC o ține in funcție pe…

- Medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma pentru toți cetațenii și cadrele medicale care nu cred in existența și gravitatea noului coronavirus. Managerul Spitalului „Victor Babeș”, din Timișoara confirma unul dintre cele mai negre scenarii in care Romania se poate afla. „Am speranța ca lumea o…