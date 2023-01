Dominic Fritz, noutăți despre stadiul lucrărilor la Clinica de Balneologie Primarul din Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca noua cladire a Clinicii de Balneologie a fost ridicata de la zero in decurs de un an, iar vechiul corp este si el in curs de renovare. ”timisorenii vor avea acces, din nou, la tratamente intr-o cladire complet reabilitata, cu facilitati noi si moderne”, a adaugat el, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca municipalitatea este pregatita sa preia o noua unitate de sanatate in administrare, respectiv, Spitalul CFR, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, pentru a raspunde nevoilor de descentralizare din Romania, in conformitate…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a anuntat ca a intrat in direct la postul national de televiziune al Austriei si a transmis ca Guvernul austriac face o greseala istorica in privinta votului negativ pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Fii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca a actionat in instanta ”un clan celebru din Timisoara” care a adus modificari nepermise unei cladiri monument din cartierul Elisabetin. Actiunea in instanta vine dupa ce proprietarii au primit o amenda de 10.000 de lei si termen de remediere.…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu prezinta stadiul lucrarilor pe Lotul 1 al Autostrazii Moldova A7, aratand ca au fost turnati deja 21 de piloti pentru nodul rutier de la kilometrul 0, ca s-a finalizat eliminarea elementelor pirotehnice de pe santier si se lucreaza…

- Liderul USR, Catalin Drula, care a participat, miercuri, la bilantul primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz, la doi ani de mandat, a vorbit in discursul sau despre modelul de primar ”praduitor” propus de PNL si PSD, versus modelul de primar al USR care lupta cu coruptia, cu mafiile imobiliare…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca o noua oferta pentru reabilitarea a 29 km de retea de termoficare din sistemul centralizat de incalzire din municipiul Timisoara a fost inregistrata, in cadrul licitatiei lansate de Primarie, informeaza Agerpres. Fii la…

- Proiectul cu bani europeni pentru inlocuirea a zeci de kilometri din reteaua de conducte pentru apa calda si caldura din Timisoara se apropie de final, fiind realizat in proportie de 90 la suta. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a prezentat imagini cu conductele ruginite care au fost…

- Fostul primar liberal al municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, joi, ca a pierdut definitiv, in instanta, functia pe care a castigat-o in alegerile locale din 2020, dupa ce si-a schimbat domiciliul pentru cateva saptamani, la inceputul acestui an, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…