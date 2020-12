Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce rata de infectare in Timișoara a ajuns la 6,52/1.000, PRESSALERT.ro a cerut un punct de vedere din partea primarului Dominic Fritz, care zilele trecute s-a declarat in favoarea masurilor dure, care aplicate cat mai repede ar putea fi benefice pe termen mediu. Intrebat de PRESSALERT.ro daca se…

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Administrația Robu marcheaza o ultima premiera la Timișoara: o ședința organizata atat de pe repede inainte incat nici macar nu a fost anunțata oficial. Pentru a se atinge cvorumul de 14 consilieri, primarul inca in funcție al Timișoarei a stat tot timpul ședinței cu doua telefoane in mana, la capatul…

- Dominic Fritz este de parere ca dupa ce azi am trecut pragul de 3 infectari la 1.000 locuitori in Timișoara și nu mai sunt locuri in spitale, pana la un scenariu de creșteri exponențiale nu mai este mult. Primarul ales al Timișoarei se declara mahnit de spectacolul politic pe care timișorenii sunt forțați…

- Dragi timisoreni, imi pare rau dar nu pot sa va felicit pt alegerea voastra.Noul vostru primar , un om strain de urbe, crescut intr- un Kaff din Padurea neagra cu 8 copii acasa si trait la Berlin ( singura enclava ramasa comunista , unde se alege “die Linke “, uitati- va pe harta alegerilor) , absolvent…

- Sarbatoare duminica seara in Piața Operei din Timișoara, unde noul primar Dominic Fritz și susținatorii sai celebreaza victoria. Candidatul USR-PLUS a fost intampinat cu aplauze de mulțime. Oamenii s-au adunat in Piața Operei dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea.„Ați spus ca nu putem caștiga?!…

- Dominic Fritz a susținut un discurs, dupa ce numaratoarea paralelela il indica drept caștigator declarat al alegerilor pentru funcția de primar al Timișoarei. Ajuns in Piața Victoriei, cetațeanul german care va conduce capitala Banatului s-a urcat pe un podium improvizat din europaleții de pe șantierul…