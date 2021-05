Stiri pe aceeasi tema

- S-au incins, din nou, spiritele, in alianța PNL – USR PLUS. Un proiect de hotarare ce parea banal, și anume cel privind inlocuirea lui Coraș Daniel Mariu cu consilierul local Aida-Sorina Szilagyi ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost intens…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a anuntat ca alesii locali liberali, primari, viceprimari si consilieri locali, in special din mediul rural, trebuie sa se implice in campania de convingere a cetatenilor sa se vaccineze impotriva COVID-19. Orban a declarat luni, ca…

- Consiliul local al municipiului Constanta se reuneste in sedinta ordinara, vineri, 23 aprilie 2021 La punctul 46 se afla proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei municipiului Constanta Noua organigrama are un numar de 808 posturi Comunicarea va fuziona…

- Conducerea raionului Singerei, consilieri raionali, lideri ai partidelor politice din raion, aleși locali, precum și deputatul Gheorghe Brașovschi, au semnat o declarație prin care condamna acțiunile intreprinse de reprezentanții Partidului PACE, care l-au stropit cu cu verde de

- Promenada Sibiu a lansat vineri, 2 aprilie, campania ,,E timpul sa daruim speranța” și se alatura eforturilor de strangere de fonduri ale Asociației SUS INIMA, pentru sprijinirea persoanelor afectate de cancer.

- Proprietarii de la bloc sunt obligați ca, in prima parte a fiecarui an, sa se intalneasca pentru a discuta aspecte legate de organizarea asociatiei de proprietari. ” Dupa constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o data pe an, in primul trimestru, o intrunire a adunarii generale a…

- Razboiul dintre reprezentanții SC Servicii Comunale SA și conducerea Primariei Radauți continua. In cursul zilei de joi, membrii Consiliului de Administrație al SC Servicii Comunale SA a depus o plangere penala impotriva primarului Bogdan Loghin și a viceprimarului Ciprian Țarevici. Plangerea ...