- Sancțiuni in valoare 32.500 de lei in luna august, aplicate de polițiștii locali la șantierele cu nereguli din Timișoara. Polițiștii locali continua monitorizarea locațiilor in care sunt organizate șantiere, cu scopul prevenirii incalcarii normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor…

- In cautarea de talente artistice pentru a oferi proiectului Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023 un program artistic cat mai bun, primarul Dominic Fritz iși indreapta privirea spre strainatate. El anunța ca a lansat un apel european pentru operatori culturali și artiști de a se implica in Programul…

- Primarul Dominic Fritz anunta construirea unui skatepark in Timisoara, locatia aleasa fiind in Parcul Central, aproape de baza Uszoda. Studiul de fezabilitate va fi donat Primariei, iar modul in care va arata obiectivul va fi stabilit de catre comunitatea de skateri din oras. Un obiectiv solicitat de…

- Pentru stagiunea 2022/2023, formatul Cupei Romaniei a suferit modificari, revenindu-se la sistemul cu Final 8. Pana acolo, va exista un prim tur, la inceputul lui octombrtie, in care cele 18 formații inscrise vor fi repartizate in șase grupe de cate trei, fara sa existe capi de serie. Se joaca fiecare…

- Primarul Dominic Fritz le cere membrilor Guvernului din Timis, dar si parlamentarilor partidelor aflate la putere sa se bata pentru ca pe lista de 25 de spitale din Romania finantate prin PNRR sa se afle si un obiectiv din Timisoara. Este vorba de maternitatea din Balta Verde, care se afla pe lista…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a ”ucis” din nou speranțele veșnice ale fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu, de a-l lasa pe cel care i-a luat funcția, Dominic Fritz, pe motiv de cetațenie germana și domiciliu in alt oraș decat Timișoara. Nu se pune problema incetarii mandatului, așa cum…

- Accident cu victime, care cu puțina atenție putea fi ușor evitat. O femeie, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Petofi Sandor din localitatea Dumbravița, dinspre localitatea Giarmata inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in…

- Controlul pe care prefectul Mihai Ritivoiu l-a ordonat Garzii de Mediu pentru verificarea parcurilor din Timisoara a esuat lamentabil. Comisarii Garzii de Mediu au dat o amenda de doar 500 de lei pentru Parcul Civic. Acesta nu este aflat in custodia municipalitatii, ci a firmei care se ocupa de amenajarea…