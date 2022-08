Stiri pe aceeasi tema

- O companie de energie a luat o decizie care i-a deranjat pe clienți, dupa ce le-a cerut bani in avans, sub forma de garanție, pentru plata facturilor. Motivul ar fi faptul ca furnizorii nu și-au primit banii pe schema de compensație din partea Guvernului, iar din acest motiv trec printr-o situație dificila…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- Concernul rus Gazprom susține ca la iarna, țarile europene ar putea plati peste 4.000 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz. Despre acest lucru a fost anunțat in timpul prezentari rapoartelor de activitate pentru ultimele șapte luni și jumatate, transmite Kommersant . Compania rusa susține ca…

- Piața romaneasca pentru producția de BCA va suferi ceva modificari. Motivul este decizia unei mari companii in domeniu de a achiziționa o subsidiara a celor de la Xella Romania S.R.L. Compania este considerata ca fiind cel mai mare producator din Romania. Intenția celor de la Romcim era anunțata inca…

- Compania romaneasca Color Smart, unic importator și distribuitor in Romania și Republica Moldova al brandurilor de vopseluri premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints, mizeaza pe servicii personalizate și proiecte la cheie, pentru a-și face loc pe piața din Timișoara, unde…

- Primarul municipiului Timisoara si presedinte al USR Timis, Dominic Fritz, anunta pe pagina sa de Facebook, ca il sustine pe deputatul de Timis Catalin Drula pentru a conduce USR, in calitate de presedinte. ”Votez Catalin Drula nu pentru USR, ci pentru Romania”, a precizat Fritz. Fii la curent…

- Deschiderea oficiala a evenimentelor aferente anului 2023 – Timișoara capital Europeana a Culturii va avea loc la finalul lunii februarie, a anunțat primarul Dominic Fritz. El a subliniat ca acțiunile vor avea loc in tot orașul, iar programul va fi definitivat de echipa curatoriala, cea stabilita la…

- Zelenski a anuntat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca Guvernul a infiintat un comitat care sa pregateasca urmatorul sezon de incalzire. ”Indiferent ce isi planifica ocupantii, trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarea iarna – in statul nostru, pe teritoriul nostru, pentru toti…