- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a scris sambata, pe Facebook, ca reprezentanții Guvernului "au inceput sa discute despre taierea pensiilor speciale și au ajuns sa taie curentul pe strada".

- Odata cu luna mai se anunța noi proteste! Dupa profesori, și Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) ia in calcul declanșarea actiunilor de protest in fata Guvernului si a ministerelor de resort, pe perioada nedeterminata. Cauza o reprezinta informatiile aparute…

- O pana de curent a lasat in bezna sala Palatului Culturii din Timișoara chiar in timpul ceremoniei oficiale prin care orașul deschide anul in care este Capitala Culturala Europeana. Cu sala ticsita de personalitați, de la Custodele Coroanei Romaniei, primul ministru, ierarhi ai bisericilor, ambasadori,…

- Tocmai se incheiasera discursurile oficiale, intre care și cel al premierului Nicolae Ciuca, iar cei prezenți urmareau un concert, cand luminile s-au stins.Totul a durat doar cateva minute pana cand au intrat in funcțiune generatoarele și s-a reluat alimentarea cu energie electrica a salii de festivitați.In…

- Vineri, oficial, Timișoara devine Capitala Culturala Europeana. Deschiderea evenimentelor are loc seara, iar cei mai mulți dintre artiști sunt deja in oras. Toata ziua au fost repetiții. Ramona Boroșovici de la TVR Timișoara ne spune programul urmatoarelor zile.