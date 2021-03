Stiri pe aceeasi tema

- Tinta de deficit pentru bugetul de stat pe 2021 ramane la 7%, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat, totodata, ca se va introduce, in premiera, bugetarea multianuala. „Tintele raman aceleasi, mergem pe un deficit de 7%, speram sa ajungem la 7%, 7% – 7,1%, dar in jurul acestei cifre mergem.…

- Bugetul de stat pe 2021 este deocamdata in constructie, discutiile nu sunt finalizate, iar cel mai important este ca acesta sa fie echilibrat, tintit spre dezvoltare, investitii, locuri de munca, a declarat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor. "Bugetul este in constructie. Ministrii discuta…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, s-a intalnit cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, la București, pentru a discuta despre proiecte strategice pentru județul Timiș. Potrivit premierului Romaniei, saptamana viitoare se va semna contractul pentru un nou nod pe A1, in dreptul localitații…

- Reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania au avut o intalnire cu Primul Ministru Florin Cițu, la care a participat și ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, . La consultarile care au avut loc la Palatul Victoria a participat și primarul municipiului Petroșani, Tiberiu…

- Protest al Federatiei PUBLISIND in fata Ministerului Muncii Foto: Catalin Radu Sindicalistii din administratia publica, politie, penitenciare si grefa judiciara continua sa-si exprime nemultumirile fata de hotarârea privind înghetarea salariilor bugetarilor. Federatia PUBLISIND, afiliata…

- Primarul Timișoarei, care a fost inclus de USR PLUS in grupul de negociere pentru viitoarea guvernare, și-a impartașit in aceasta seara impresiile dupa experiența de la București. „Poate unii dintre voi s-au intrebat de ce participa Dominic la negocieri la București. Nu trebuia cumva sa fie aici in…

- Comunicat de presa: Piscicola SA devine un jucator național in sectorul agri-food și iși extinde livrarea cu logistica de livrare proprie București, 03 decembrie 2020. Piscicola SA , companie susținuta de ROCA Investments , și-a extins incepand cu perioada aceasta piața de desfacere cu 15 orașe noi…