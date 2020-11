Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Timiș a transmis ca rata de infectare cu SARS-Cov2 a ajuns astazi dupa-amiaza la 2,96 la mia de locuitori in Timișoara, dupa ce ieri era 2,92. Maine este programata o sedinta a Comitetului pentru Situații de Urgența, care va lua noi masuri de restrictii, la nivelul Timisoarei.…

- Colliers: Proprietarii și chiriașii de birouri spun ca pandemia le va afecta in continuare afacerile, dar spera intr-o revenire in 2021. Majoritatea companiilor continua sa faca angajari Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia de COVID-19 le…

- Retroparada Toamnei revine la Timișoara și in plina pandemie de Covid-19. Organizat de Retromobil Club Romania, evenimentul nu va mai cuprinde și o expoziție, ci doar o defilare a automobilelor de epoca prin oraș. Pandemia de Covid-19 i-a facut pe organizatorii Retroparadei sa renunțe la clasica expoziție…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, se afla in izolare, dupa ce luni s-a intalnit cu o persoana depistata cu Covid-19. El uUrmeaza sa isi faca testul si spune ca se simte bine. “Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanta,…

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza romanii cu privire la o noua explozie a numarului de imbolnaviri cu COVID-19. Medicul susține ca cel mai bun remediu pentru a evita raspandirea virusului este respectarea celor trei reguli de aur.…

- Noul bilanț de infectari la nivel global arata ca peste 25 de milioane de oameni au fost infectați cu noul coronavirus de la descoperirea primelor cazuri, conform Universitații Johns Hopkins, relateaza CNN.

- Timisul si Timisoara au consemnat, in ultimele 24 de ore, un record in privinta noilor cazuri de infectari cu coronavirus. La nivelul judetelui s-au raportat 107 noi cazuri, dintre care 57 in Timisoara. In Lugoj au fost 12 cazuri, iar in comunele periurbane Timisoarei, alte 24 de imbolnaviri. La acestea…

- Rusia va salva Omenirea de pandemia de coronavirus, cu ajutorul unui vaccin ce va fi gata la finalul lunii august. Ministrul Sanatații a anunțat ca producția in masa a vaccinului a inceput și ca vaccinarea in masa va incepe in octombrie. Este vorba de injecția despre care Putin a declarat ca a fost…