In ziua in care a fost investit, noul primar al Timișoarei a fost intrebat și despre mesajul inacceptabil publicat de Ioan Nasleu, fost consilier personal al fostului edil-șef și actual director al Piețe SA, societate aflata in subordinea primariei. „A fost o declarație a unui actual subordonat al meu. Ii aștept demisia de onoare. Am […] Articolul Dominic Fritz despre mesajul antisemit și homofob scris de Ioan Nasleu: „Ii aștept demisia de onoare” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .