Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc sambata seara, pe strada Polona din Timișoara. Copilul a fost accidentat mortal de o mașina, dupa ce a traversat strada prin loc nepermis, potrivit unui comunicat al IPJ Timiș, citat de site-ul local Tion. Potrivit autoritaților, un șofer in varsta de 34 de ani circula dinspre…

- Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut…

- Un șofer in varsta de 34 de ani a accidentat mortal un copil de 10 ani, pe strada Polona din Timișoara. Baiatul traversa strada prin loc nepermis și a fost lovit de mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Accidentul s-a produs, miercuri dupa-amiaza, pe DN6, in Ișalnița, județul Dolj, dupa ce șoferul unui TIR nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație și a fost lovit din spate de un microbuz de marfa, informeaza Cuvantul Libertații . In urma impactului, doua persoane au decedat,…

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar din capitala, de la Pasajul Unirii, lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, a transmis postul public de televiziune elen ERT.

- Un barbat a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce autoturismul pe care il conducea pe DN 79A s-a ciocnit cu un TIR, la iesirea din Chisineu Cris spre Varsand, in judetul Arad.Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pe DN79A. ”Pe DN 79A, la iesirea din orasul Chisineu Cris, spre Varsand, a avut loc…

- Johan Hamel, care fusese al 4-lea oficial la Real Madrid - Celtic (5-1), in Champions League, a decedat in urma unui atac vascular cerebral. Avea 42 de ani. Presiunea la care sunt supuși arbitrii lasa urme adanci. In primavara, pe 27 martie, Ovidiu Hațegan, 41 de ani, suferea un infarct și era operat…

- O delegație condusa de David Muniz, insarcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, s-a aflat, joi, la Timișoara. Discuțiile pe care delegația le-a avut cu primarul Dominic Fritz au vizat programul Capitalei Culturale Europene.