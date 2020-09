Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce aproape intreaga campanie electorala primarul in funcție a declarat ca nu vorbește despre contracandidații sai, pe care i-a atacat doar „cu manta”, in ultima saptamana Nicolae Robu s-a referit direct la Dominic Fritz. „(…)unul, dupa propriile declarații, intreținut de iubita romanca, cica a…

- China a anunțat ca vaccinurile anti-COVID care se afla acum in etapa finala a studiilor clinice ar putea fi gata pentru distribuiere in luna noiembrie. Cercetatorii chinezi au ajuns in etapa finala a studiilor clinice cu patru vaccinuri anti-COVID 19. Cel putin trei dintre acestea au fost deja oferite…

- Acuzații grave a facut tanara Maria, mama care și-a parasit copiii și soțul și a plecat in Italia! Aceasta susține ca patronul care a crescut-o ca o tata a abuzat-o de mai multe ori. Ce a raspuns barbatul!

- Ambasadorul Rusiei in Germania, Serghei Neceaev, a raspuns acuzațiilor Berlinului in cazul lui Alexei Navalnii. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. Se menționeaza ca reprezentantul Moscovei a indemnat, pina la clarificarea situației, la abținerea de a face evaluari și la bazarea doar pe fapte.…

- Autoritațile israeliene au anunțat marți închiderea pe termen nedefinit a punctelor de tranzit a bunurilor dintre Israel și fâșia Gaza drept raspuns la atacurile cu baloane incendiare lansate din enclava palestiniana, urmând a fi permisa doar trecerea alimentelor, combustibilului și…

- Rusia a calificat vineri drept „propaganda” acuzatiile americane potrivit carora rusii ar fi testat o arma care ar putea fi utilizata pentru a distruge sateliti in spatiu, relateaza AFP. Comandamentul spatial american (Space Command) „are probe” ca Moscova „a efectuat un test non-distructiv al unei…

- In calitate de ales local a tinut zeci de ore de audiente, atat la birou cat si pe teren Consilierul PNL se declara dezamagita de indiferenta cu care opozitia este tratata de actuala administratie locala O petitie depusa in urma cu un an la cabinetul primarului din partea locuitorilor de pe strada Poporului…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit cu omologul sau ungar dupa ce președintele Klaus Iohannis a lansat mai multe atacuri dure la adresa UDMR și PSD; pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc.Seful diplomatiei romane face referire, in interviul pentru AGERPRES, la intrevederea…