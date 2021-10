Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce șeful sau, Dominic Fritz, facea, joi seara, turul televiziunilor naționale pentru a explica de ce s-a ajuns in actuala situație de criza, consilierul sau personal Rudolf Graf a postat pe Facebook o ”oda” pentru Executivul Primariei Timișoara pentru cum gestioneaza problema Colterm și a atacat…

- „Acum cateva minute un furnizor temporar de gaz a transmis contractul semnat si Colterm va incepe cat de repede se poate furnizarea caldurii si apei calde in locuintele timisorenilor si in spitale. Din motive tehnice, va dura cateva ore pana cand acest lucru se va simti in calorifere. Multumesc companiilor…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a anuntat, joi, ca a gasit un furnizor de gaz catre Colterm, pentru a se putea relua termoficarea din municipiul Timisoara, insa contractul este valabil pana la 1 noiembrie. Sistemul centralizat de termoficare va functiona la nivel minim.…

- PSD Timiș ii cere demisia primarului Dominic Fritz. Timișoara a ramas de luni de la 12 fara caldura, dupa ce EON a sistat furnizarea gazului din cauza ca nu a primit banii pe materia prima livrata. Ieri, ministrul Eneregiei și primarul Timișoarei anunțau ca au gasit o soluție pentru reluarea incalzirii.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anunțat joi dimineata, pe Facebook, ca timisorenii au mai stat inca o noapte in frig pentru ca, deși ieri s-a ajuns la o ințelegere cu furnizorul de gaz, acesta a renuntat la contract. Din acest motiv, s-a luat legatura cu un alt furnizor, care la randul…

- Un numar de 17 persoane au fost induse in eroare de vrajitori si vrajitoare din municipiul Ploiesti care pretindeau ca au har divin si pot rezolva orice fel de problema sociala, prejudiciul estimat fiind de 200.000 lei. Potrivit datelor comunicate, marti, de Inspectoratul Judetean de Politie…

- In urma cu o zi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spunea ca guvernul ar trebui sa dea bani orașului, daca vrem sa avem caldura in locuințe și spitale, sa preia o parte din povara plații acestui serviciu. Deocamdata acest lucru nu pare sa se intample, și președintele PNL Timiș, Alin Nica, spune ca…

- A trecut deja un an de cand Dominic Fritz a caștigat detașat alegerile pentru funcția de primar al Timișoarei, iar Alfred Simonis se aștepta la un bilanț. Deputatul social-democrat spune ca Fritz a ales sa taca „probabil pentru a nu se expune intr-o zona in care realizarile sale administrative sunt…