Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, a raspuns pe Facebook acuzațiilor potrivit carora ar fi spion al Germaniei și a comparat situația sa cu procesele de vrajitorie din Evul Mediu. „In Evul Mediu, cand o femeie era suspectata de vrajitorie, era legata și aruncata in apa. Daca se ineca, era considerata inocenta, Dumnezeu s-o odihneasca, iar daca reușea sa ramana in viața, era dovada ca avea un pact cu diavolul și era condamnata la moarte. Cum te aperi impotriva unor acuzații ca ești spion? „Nu sunt spion” ar fi ceva ce un spion ar spune. Din experiența mea de pana acum din politica și administrație,…