- Criza pandemiei mondiale de coronavirus afecteaza din plin și Romania. Romanii se declara foarte ingrijorați de ceea ce ar putea urma, dar susțin ca se simt pregatiți sa infrunte viitorul care nu pare unul roz. Susțin ca știu ce masuri trebuie luate pentru a evita infectarea atat ei cat și angajatorii.…

- Bilantul epidemiei noului coronavirus in Germania este de 13.957 decazuri confirmate si de 31 de decese, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, autoritatea federala germana in domeniul sanatasii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Potrivit institutului, 2.958 de noi cazuri confirmate de…

- V. Stoica Responsabilii cu comunicarea evoluției cazurilor de coronavirus in Romania vor da publicitații o singura raportare in fiecare zi, renunțandu-se la varianta inițiala, in care se ofereau informații actualizate de doua ori pe zi. Asadar, potrivit datelor facute publice ieri, la ora 13.00, de…

- Romanii care au rate se bucura de o veste buna, in plina pandemie de coronavirus! Mai multe banci au anunțat ca, data fiind situația actuala, ofera clienților posibilitatea amanarii plații ratelor cu pana la trei luni. Vorbim despre banci comerciale, dar și de stat.

- Caz 98, Femeie in varsta de 53 de ani, Constanța, a calatorit in Austria și Germania, medic laborator, confirmata pozitiv, testul a fost lucrat in rețea privata Caz 99, Barbat, 54 ani, Constanța, sot caz 98, testul a fost lucrat tot in rețea privata Cei doi s- au intors in data de 7 martie 2020 […]

- Jurnalista Sanda Nicola, stabilita temporar in Belgia impreuna cu sotul si cu fiica ei de trei ani, este revoltata de reactia foarte lenta a autoritatilor blegiene in fata amenintarii noului coronavirus, desi au fost inregistrate, pana pe 12 martie, trei decese, iar alte 399 de persoane au fost testate…

- Toate statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, relateaza AFP si DPA. ''Dorim sa fim foarte clari…

- Unul dintre cei 17 romani aflați la bordul navei de croaziera Westerdam, care a acostat in Regatul Cambodgiei din cauza epidemiei de coronavirus, a plecat spre casa, dupa ce analizele medicale au infirmat prezenta virusului, informeaza Ministerului de Externe roman.