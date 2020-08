Stiri pe aceeasi tema

- Doi fosti manageri de spitale, un fost sef de cabinet al fostului presedinte al Germaniei, Horst Kohler, si Nicolae Robu sunt cativa dintre cei care si-au depus, luni, candidaturile pentru functia de primar al Timisoarei, anunța AGERPRES.Organizatiile timisene ale principalelor partide parlamentare…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- USR Plus și-a lansat astazi oficial candidatul pentru una dintre cele mai bogate comune din Romania. Pe langa Horia Bugarin, propunerea partidului pentru Primaria Dumbravița, la eveniment au fost prezenți Cristian Moș, candidatul alianței la Presedintia Consiliului Județean Timiș, Dominic Fritz, candidatul…

- Curatenia din oras, mai precis lipsa acesteia si harababura contractuala facuta de primarie, cu trei contracte separtate de salubrizare, a fost cea mai noua tema abordata de USR PLUS si candidatul aliantei la functia de edil-sef al Timisoarei, Dominic Fritz, in cadrul unei noi conferinte de presa sustinuta…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, intervine dupa noul scandal in jurul proiectului Timisoara Capitala Culturala Europeana. El le cere premierului Ludovic Orbab si ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, sa intervina pentru a clarifica situatia. Scandalurile continua la Asociatia…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR PLUS la Primaria Timișoara desființeaza viziunea liberalului Nicolae Robu cu privire la transportul in oraș. Acesta este de parere ca timișorenii folosesc autoturismul ca modalitate de deplasare pentru ca transportul in comun și pistele de biciclete sunt „o bataie…

- Potrivit unui sondaj de opinie comandat de USR la nivelul Timisoarei, primarul Nicolae Robu se afla pe primul loc in preferintele timisorenilor, cu 39,3%. Pe locul II se situeaza candidatul USR PLUS, Dominic Fritz, cu 29,6%. PNL si USR PLUS sunt pe primele doua locuri si in optiunile pentru Consiliul…