- Lia Olguța Vasilescu, reprezentanta PSD, a anunțat, duminica seara, ca a caștigat un nou mandat la Primaria Craiova. „Conform rezultatelor exit poll de la ora 21, comandat de Jurnalul Olteniei, pe Craiova, am obținut scorul de 65,32 la suta pentru funcția de primar, iar PSD are 61, 02 la suta la Consiliul…

- Actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, susține ca, dupa primele date furnizate, el a caștigat un nou mandat la Primaria Timișoara. Fritz a spus ca el are 49%, in timp ce Nicolae Robu are 35%, dupa ce s-au numarat un sfert dintre secții.

- PSD a caștigat alegerile locale. Vom avea mai mulți primari, șefi de CJ și consilieri decat in 2020 Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la sediul central al partidului, dupa inchiderea urnelor la alegerile locale și apariția primului EXIT-POLL, ca social-democrații au caștigat…

- Vasiile Topa, aflat de doua mandate la conducerea UTCN, l-a caștigat pe al treilea in alegerile desfașurate joi in cadrul instituției de invațamant superior. Vasile Țopa, in varsta de 66 de ani, a obținut victoria in fața altor doi candidați, Dan Doru Micu și Honoriu Valean. Vasile Țopa a primit 484…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), a reacționat dur dupa ce interpretul elvețian Nemo a cucerit marele trofeu de la Eurovision, afirmand ca „victoria lui Nimeni (Nemo) este una zdrobitoare asupra firescului, insultatoare la adresa muzicii și exterminatoare a bunei-cuviinte…

- Campania electorala pentru alegerile din 9 iunie incepe vineri, 10 mai, și se incheie pe 8 iunie, la ora 7.00 și este interzisa folosirea de catre politicieni a mesajelor discriminatorii sau de incitare la ura și intoleranța, ori defaimarea competitorilor, a transmis Biroul Electoral Central.BEC a recomandat…

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC. Vorbind la sediul sau de campanie,…

