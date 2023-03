Dominic Fritz anunţă restructurarea Societăţii de Transport Public, care va include şi concedierea unor angajaţi din sectorul administrativ ”Astazi (vineri – n.r.) a depus STPT un plan de restructurare pe baza OUG 6/2019. Asta e o veste extraordinar de buna pentru transportul in comun din Timisoara. Pe scurt, inseamna ca in ultimele saptamani, STPT a reusit, cu ajutorul primariei, sa achite 46 milioane de lei din datorii restante. In schimb, ANAF va sterge peste 40 milioane lei din datorii istorice, iar o suma de 41 milioane lei va fi reesalonata timp de 7 ani. Acest lucru inseamna ca STPT poate sa aiba un nou inceput, impreuna cu managementul nou, impreuna cu achizitiile de flota de transport in comun. Acum are toate sansele sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

