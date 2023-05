Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara și-a facut datoria și a ajutat societatea Colterm sa cumpere certificatele verzi, prima parte a fost deja achiziționata de societatea aflata in insolvența, spune primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Mai mult, va mai da societații amintite, care ii aparține integral, o a doua parte…

- Doua acțiuni caracterizeaza in aceste zile relația dintre Primaria Timișoara și propria societate de termoficare, Colterm: emiterea de catre companie a unei facturi la plata in valoare de 21 de milioane de lei, respectiv anunțul despre aprobarea bilanțului tehnologic, ceea ce inseamna și o datorie de…

- Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș, duce subiectul catargelor cu steagul Romaniei, care urmeaza sa fie demontate, la un alt nivel și anunța ca va verifica legalitatea arborarii steagurilor in locațiile primariei. Mai mult, ne anunța ca ii da termene lui Dominic Fritz, spune Ritivoiu ”sa aprofundeze…

- Primaria Timișoara se pregatește sa taie cablurile de comunicații, atarnate pe stalpi, dintr-o noua zona a orașului. Urmeaza strazile din zona Cluj și Arieș, spune primarul Dominic Fritz. ”Recolta” actuala de cabluri taiate e una bogata, a presupus adunarea a 15 tone de astfel de cabluri. Intervențiile…

- Primaria Timișoara a depus, in numele unui consorțiu local, chiar in ultima zi stabilita pe regulament, 7 martie, cererea de finanțare pentru realizarea in oraș a unui Campus de invațamant dual, cu o valoare estimata de 27 de milioane de euro). Municipalitatea a reușit, pana la urma, sa atraga in proiect…

- Consilierii locali PNL din Timișoara ii solicita primarului Dominic Fritz sa prezinte public cati bani s-au cheltuit pentru deschiderea oficiala a Programului “Timișoara – Capitala Europeana a Culturii”. Aceștia spun ca ar exista lipsa de transparența privind organizarea deschiderii oficiale a TM2023…

- Mai mulți cetațeni din zona de nord a Timișoarei se pot aștepta, de marți, sa ramana fara internet și semnal la televizor. Nu din vina primariei, spun reprezentanții acesteia, ci din cea a furnizorului de servicii de comunicații, pentru ca aceștia nu și-a fi coborat cablurile in subteran Primaria Timișoara…

- Primaria Timisoara a caștigat o finanțare europeana pentru instalarea primelor 100 de insule de colectare selectiva a deșeurilor in oras. Prin aceasta investitie, 20.000 de familii vor avea un sistem modern unde sa depuna deseurile. Fiecare insula are capacitate de colectare pentru 200 de apartamente,…