- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a depus joi dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane: „Cu bune, cu rele, cred in Romania și in potențialul sau. Iubesc aceasta țara și vreau sa-i croiesc soarta impreuna cu voi toți”. „Așa arata zambetul unui roman in devenire. Azi mi-am depus dosarul…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica legea cetateniei romane 21/1991, in sensul actualizarii procedurilor si conditiilor de acordare a cetateniei romane. Legea merge la promulgare, transmite News.ro.

- Potrivit numaratorii paralele facute in mai multe sectii de votare, Dominc Fritz a castigat alegerile pentru un nou mandat de primar al Timisoarei. De altfel, el a avut un discurs de invingator, imediat dupa inchiderea urnelor. Potrivit primelor date venite din sectiile de votare, Dominic Fritz va castiga…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cetațeniei romane, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. „Modernizam Legea cetațeniei romane pentru ca a ramas anacronica”, susține ministrul Ju