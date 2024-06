Vești bune: România poate mult mai mult!

Indiferent de domeniul de activitate, România poate mult mai mult decât credem noi. Acest lucru a fost demonstrat aseară, când împotriva tuturor pronosticurilor am învins la scor de neprezentare reprezentativa Ucrainei la Campionatul European de fotbal. Mărturisesc că nu am crezut, deși am sperat, că putem să învingem,… [citeste mai departe]