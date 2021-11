Stiri pe aceeasi tema

- De 30 de milioane de lei are nevoie Colterm ca sa incalzeasca 56.000 de locuințe, școlile și spitalele din oraș in luna noiembrie, a anunțat zilele trecute primarul Dominic Fritz, care spunea ca se va taia la sange din bugetul Primariei Timișoara. S-au gasit doar puțin peste 15 milioane de lei, deci…

- ”In momente dificile este important sa actionam solidar. Consiliul Judetean Timis va acorda 1.215.000 de lei pentru a acoperi o parte din factura de gaz a Colterm, iar pentru asta ii multumesc. Estimarile noastre arata ca pentru a trece cu bine peste luna noiembrie avem nevoie de minim 30 de milioane…

- Lupta politica dintre USR și PNL pe tema Colterm aduce situații fara precedent. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a anunțat, in aceasta seara, ca instituția sa va sprijini cu bani Primaria Timișoara. ”Din spirit de solidaritate cu orașul Timișoara și cu cetațenii Timișoarei care trec…

- 1,2 milioane de lei din fondul de rezerva al Consiliului Județean Timiș merg catre Primaria Timișoara, pentru ca municipalitatea sa acopere subvenția Colterm. Anunțul a fost facut de președintele CJ Timiș, Alin Nica, pe Facebook.

- Primarul Timișoarei lasa incalzirea orașului la mana Guvernului. Insitituția pe care o conduce Dominic Fritz cere carbune din rezerva de stat pentru funcționarea Colterm și pentru ca timișorenii sa aiba caldura in aceasta iarna. „Prefectul Ovidiu Draganescu a transmis Guvernului Romaniei, Ministerului…

- Guvernul interimar condus de Florin Cițu a alocat, in ședința de miercuri seara, sume importante din fondul de rezerva pentru primarii. Alocarea totala este de 1 miliard de lei – 400 de milioane urmand sa fie utilizate pentru achiziția de medicamente și reducerea efectelor calamitaților, iar restul,…

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de miercuri, suma de 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu. El a prezentat acest proiect in cadrul sedintei Biroului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca guvernul va aloca Ministerului Sanatații 460 de milioane de lei pentru a asigura rezerva de medicamente și pregatirea paturilor de la ATI. In contextul valului 4 și a numarului tot mai mare de cazuri noi de infecție cu Covid-19, autoritațile pun la dispoziție milioane…