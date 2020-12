Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a cerut sprijin de la guvern pentru asigurarea caldurii catre abonatii sistemului centralizat de incalzire in aceasta iarna. Timișorenii racordați la COLTERM risca sa ramana fara caldura din cauza „datoriilor istorice” si a penalitatilor companiei fata…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, reacționeaza, dupa ce prefectul de Timiș a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca Timișoara ramane fara gaz și carbune pentru caldura furnizata de Colterm. Edilul șef amintește, in premiera spune acesta, ca chiar are ”grea moștenire” in acest sector, iar in prima…

- Dominic Fritz a reacționat dupa ce Prefectura Timiș, condusa de fosta liberala Liliana Oneț, a anunțat ca a cerut sprijinul guvernului pentru ca timișorenii racordați la sistemul centralizat sa nu ramana fara apa calda și caldura saptamana viitoare. „Trebuie sa trecem iarna fara intreruperi de caldura…

- Timișoara va ramane cel mai probabil fara apa calda și caldura de marți. Asta pentru ca societatea locala de termoficare are datorii istorice catre furnizori care nu mai dau materie prima decat cu plata in avans. Primarul Timișoarei nu a pomenit niciun cuvand despre asta in mesajele sale de pe Facebook,…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, marți, ca Gradina Zoologica din Timișoara se va inchide, el constatand ca animalele nu sunt ingrijite așa cum trebuie. UPDATE. Cerbul de la zoo a murit marți.

- Primarul Dominic Fritz a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in continuare, situatia este grava la Colterm, societatea de termoficare din Timisoara, iar pentru a nu exista riscul ca timisorenii sa ramana fara apa calda si caldura, este nevoie de aproape 70 de milioane de lei doar…

- Primarul de Sannicolau Mare, PNL-istul Danut Groza, iese la atac dupa ce omologul sau de la Timișoara i-a cerut sa primeasca pacienți infectați cu Covid-19 la spitalul din aceasta localitate. Groza il acuza pe Dominic Fritz de amatorism, lipsa de documentare, dar și de faptul ca folosește presa și declarațiile…