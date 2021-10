Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- In aceeași zi, timișorenii au primit doua vești, una rea și una buna. Vestea rea: Consiliul de Administrație al Colterm a stabilit, in baza metodologiei Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și avand in vedere explozia neprevazuta a tarifelor la energie, un preț actualizat…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, solicita autoritaților centrale sa ia masuri pentru a sprijini administrațiile locale cu plata facturilor la incalzire dupa ce prețurile la gaze au crescut foarte mult, iar primariile ajung la limita maxima a subvenției care poate fi acordata de autoritatea locala…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a scris miercuri seara, pe Facebook, ca intrarea in carantina de noapte, in weekend, „va afecta economia locala care sufera grav din cauza pandemiei și a scumpirilor” și va „invrajbi oamenii”. „Nu, nu sunt de acord! Comitetul Județean pentru Situații de…

- "Nu sunt impotriva vaccinarii pentru persoanele care doresc asta. Soția mea, mama mea și soacra mea s-a vaccinat chiar. Cum noi ii respectam pe cei care s-au vaccinat, așa și noi sa fim respectați. Nimeni nu ne poate contrazice ca nu avem dreptate, cum nici noi nu ii putem contrazice pe cei vaccinați.Comuna…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz care este si presedinte al USR PLUS Timis, spune ca acum PNL are de ales intre PSD si USR PLUS si ca liberalii aveau o sansa istorica sa modernizeze Romania. „USR PLUS a acceptat sa formeze majoritatea cu PNL si UDMR si sa-l sustina pe Florin Catu in anumite…

- Dominic Fritz și logodnica acestuia, Yiran Lin, s-au casatorit civil, așa cum primarul municipiului Timișoara a anunțat pe Facebook. Iata mesajul pe care acesta l-a scris și fotografia pe care a ales sa o posteze.