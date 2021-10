Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a anuntat, joi, ca a gasit un furnizor de gaz catre Colterm, pentru a se putea relua termoficarea din municipiul Timisoara, insa contractul este valabil pana la 1 noiembrie. Sistemul centralizat de termoficare va functiona la nivel minim.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a precizat, miercuri, ca un contract de urgenta este semnat in aceste ore cu un nou furnizor de gaz, urmand ca societatea Colterm sa fie conectata in cursul acestei seri. Cantitatea de gaz cumparata, care se plateste in avans, va asigura livrarea caldurii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- Primarul comunei Stanesti (Valcea) Ionel Michiu, a pierdut lupta cu Covid-19 in aceasta dimineața. A fost depistat pozitiv cu coronavirus pe data de 3 octombrie, insa, dupa ce a primit o rețeta de la medic s-a tratat acasa, deși era hipertensiv și bolnav de diabet. Edilul nu era vaccinat. „Barbatul…

- Managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara se teme de un incendiu, asemanator celui de la Constanța, și a cerut Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta o autospeciala care sa stea in permamenta in curtea spitalului. Managerul Cristian Oancea sustine ca situația din spital este ingrijoratare, iar…

- Toamna vine cu majorari de prețuri la gazele naturale, iar furnizorii au inceput deja sa trimita notificari catre clienți. Iar unii vor plati chiar dublu, dupa ce gazele s-au scumpit deja, cu 20%, in ultimul an. Clienții unui mare furnizor au fost deja inștiințați ca de la 1 noiembrie vor achita mai…

- Luni noapte, in afara de cei 35 de romani despre care autoritațile romane au afirmat ca știau, alți 7 romani și-au anunțat prezența in Afganistan. In afara celor peste 40, in Afganistan ar mai fi și alți romani care lucreaza pentru diferite ONG-uri și firme private de securitate și care s-ar afla in…

- Cei mai criticați primari pentru lipsa de interes in rezolvarea problemelor bucureștenilor și pentru inactivitate – Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și Clotilde Armand, primarul sectorului 1 – au plecat in concedii pentru cel puțin 3 saptamani. In timp ce Bucureștiul se sufoca de gunoaie,…