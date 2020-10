Dominic Fritz a primit rezultatul la testul Covid-19 Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca rezultatul testului pentru coronavirus pe care l-a facut in aceasta dimineața este negativ, insa va ramane in izolare pana la un nou test, pe care il va face la sfarșitul saptamanii. Fritz a intrat in izolare și s-a testat pentru COVID dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus. „Subliniez ca datorita faptului ca amandoi am purtat masca, ancheta epidemiologica a stabilit ca nu am fost ”contact direct”. Recomandarea mea pentru voi toți este sa purtați masca și sa pastrați distanța oriunde puteți, chiar și cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

