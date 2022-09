Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca a incheiat una dintre cele mai importante lupte duse cu urmele vechii administrații. A fost terminata operațiunea impotriva “Semaforișoara”, adica oprirea și demontarea unei parți din semafoarele montate in oraș de Nicolae Robu in cadrul reinnoirii sistemului de semnalizare al orașului. Marți au fost demontate un numar de ... The post Dominic Fritz a invins in lupta cu semafoarele appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .