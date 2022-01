Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul schiabil de altitudine al statiunii Sinaia este inchis, sambata, din cauza vremii nefavorabile, vantul sufland in continuare cu putere, astfel ca instalatiile de transport pe cablu nu pot functiona, se arata intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia. Potrivit sursei citate,…

- 184 hectare de vegetație uscata au fost lichidate de pompieri in ultimele 24 de ore. De intervenția pompierilor a fost nevoie in localitați din raioanele Ialoveni, Hincești, Calarași, dar și municipiul Chișinau.

- Trei noi partii si o noua instalatie de teleschi vor functiona in acest sezon pe domeniul schiabil Sinaia, in zona golului alpin.O noua instalatie este in curs de autorizare pentru functionarea cu public in zona golului alpin, la 2000 de metri. Este vorba de un teleschi Doppelmayr nou, investitie realizata…

- Incident cu Pomul de Craciun la Mariupol, Ucraina. Pomul de Craciun, instalat in centrul orasului s-a prabusit in cateva secunde, din cauza vantului puternic.Incidentul a fost surprins de camerele de luat vederi si imaginile au ajuns pe retelel de socializare.

- Cinci partii de mare altitudine aflate pe domeniul schiabil din Sinaia se deschid oficial pentru turisti incepand de miercuri, 15 decembrie. Anuntul a fost postat pe pagina de Facebook a telecondolei din Sinaia.

- Platforma ferry-boat care opereaza curse intre Bechet, Romania, și Oryahovo, Bulgaria, iși suspenda temporar activitatea din cauza vantului, a transmis marți Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu a fost informat…

- Din cauza amenințarii Omicron, tot mai prezenta, multe țari și-au inchis granițele. Este și cazul Marocului, care a anunțat, luni, suspendarea pentru doua saptamani a zborurilor comericiale catre și dinspre Regatul Maroc. Romanii care au ramas blocați acolo se gasesc intr-o situație dificila, conform…

- Porturile Constanta Nord si Constanta Sud - Agigea au fost redeschise, marti seara, dupa ce timp de mai multe ore manevrele de iesire-intrare a navelor si operatiunile de incarcare-descarcare nu s-au putut desfasura din cauza vantului puternic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…