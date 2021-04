Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a Romaniei a anuntat ca Domeniul Regal Savarsin va fi deschis celor care doresc sa-l viziteze incepand cu data de 1 mai 2021. Momentul este unul istoric, fiind pentru prima data de la revenirea Regelui Mihai in Romania cand Domeniul Regal Savarsin este deschis publicului larg.

- Domeniul Regal Savarsin va fi deschis publicului intre 1 mai si 1 octombrie 2021 si va putea fi vizitat in fiecare sambata si duminica, intre orele 09:00 si 18:00, potrivit news.ro.Vizitarea parcului se face in prezenta unui ghid, potrivit anuntului publicat pe site-ul savarsinregal.ro. Grupuri…

- Domeniul regal de la Savarșin va fi deschis vizitatorilor din luna mai, a anunțat duminica Familia Regala a Romaniei. Potrivit anunțului oficial, incepand cu ziua de 10 mai 2021, Satul Regal și Parcul Regal sunt deschise vizitatorilor in grupuri ghidate. Printre atracțiile din Satul…

- Scandalul din famila Regala a Marii Britanii, dupa interviul acordat de Meghan Markle și Prințul Harry celebrei Oprah, se intețește. Interviul lui Oprah Winfrey cu cei doi a fost difuzat duminica seara. Dezvaluirile facute in interviu au oferit o privire șocanta asupra vieții la palat și a vieții departe…

- Inca un trasport de zimbri din Suedia a ajuns la Lerești. Ei se vor alatura turnei din Fagaraș. „Bine am ajuns! Unde ma inregistrez, unde primesc masa, unde dorm; reguli de comportament in țarcul de carantina unde imi voi petrece urmatoarele saptamani,” citea zimbrul la coborarea pe pamant romanesc.…

- Noul The Crown. Se filmeaza un serial despre familia regala suedeza. Povestea Regelui Carl Gustaf și a familiei regale suedeze este pe cale sa se transforme in serial. Se pare ca postul suedez TV4 și serviciul de streaming C More au in plan o serie limitata de 6 episoade. Ea va spune povestea Regelui…

- Domeniul regal Savarsin va fi deschis publicului din 1 mai, anunta familia regala pe Facebook. Detalii privind vizitarea castelului si a parcului vor fi publicate in curand. Familia regala a precizat ca luna viitoare va fi lansat volumul „Povestea Castelului Savarsin” la Curtea Veche Publishing,…

- Meghan Markle, atacata de unde nu se aștepta. Sora sa, Samantha, a scris in cartea ”The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1”, pe care urmeaza sa o lanseze, ca actrița este geloasa pe Kate Middleton, „deși nu se poate compara cu ea”. Mai mult, despre aceasta susține și ca se folosește de familia…