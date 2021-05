Stiri pe aceeasi tema

- De sambata dimineața, de la ora 10, e operațional primul centru drive-thru deschis in Romania, la Deva. Ceea ce presupune ca doritorii pot fi imunizați impotriva COVID-19 fara sa mai coboare din mașina, sa faca un drum catre un cabinet medical, de exemplu. Iar din cate a anunțat Prefectura Hunedoara,…

- Familia Regala a Romaniei a anuntat ca Domeniul Regal Savarsin va fi deschis celor care doresc sa-l viziteze incepand cu data de 1 mai 2021. Momentul este unul istoric, fiind pentru prima data de la revenirea Regelui Mihai in Romania cand Domeniul Regal Savarsin este deschis publicului larg.

In condițiile in care incidența cazurilor de COVID a ajuns in Turda la 5,90 cazuri la mia de locuitori, in week-end (vineri-sambata-duminica) magazinele se vor inchide la ora 18.00. Inclusiv cele...

- Cu efort și pricepere, acasa in Romania pot inflori afaceri profitabile. O demonstreaza din plin doi fermieri din Vrancea care s-au intors din Italia și au deschis o ferma de capre. Au pornit de la 100 de animale și acum au peste 400.

- Cazul polițiștilor bucureșteni acuzați de tortura ia o intorsatura neașteptata. Unul dintre barbații care ar fost luat in toamna de pe strada, de mai mulți agenți din Capitala și dus la marginea orașului, unde ar fi fost batut cu cruzime și umilit a fost gasit mort in locuința unui cunoscut. Moartea…

- Primul centru de vaccinare non-stop din Romania s-a deschis la Timișoara, la Centrul de la Spitalul Județean, unde va avea 4 fluxuri de vaccinare. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Acesta spune ca in centrul de vaccinare din cea mai mare unitate sanitara din…

- Calatorii care vor sa-și faca un test PCR inainte de zbor vor primi rezultatele in cel mult 6 ore, iar cei care opteaza pentru varianta rapida de testare vor afla raspunsul in 20 de minute. Cand zborurile vor reveni la normal, la acest centru se vor putea face in medie, 6.000 de teste pe zi.