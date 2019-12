Domeniul in care fara o oferta de 3.000 de euro specialistii nici nu vin la interviuri

Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei care au mașina pe benzina trebuie sa afle aceste amanunte importante. Puțini șoferi știu cum se conduce corect cu adevarat. Specialiștii s-au decis sa spuna totul. Anunț extrem de important pentru toți șoferii din Romania. Puțini știau aceste detalii extrem de importante. Unii conducatori auto…

- Le vedem in tot mai multe locatii prin orice tip de localitati, de la cele mici pana la marile orase, semn ca reprezinta un business cu mare potential: este vorba despre magazinele care comercializeaza haine second hand, aduse de obicei din tari precum Anglia, Germania sau Italia, adica din tari mai…

- PNL se angajeaza, in programul de guvernare al Guvernului Orban, la capitolul Mediu, Ape si Paduri, sa ia toate masurile necesare pentru a rezolva situatiile care fac obiectul procedurilor de infringement, ce obliga cetatenii romani la plata unor penalitati considerabile, sa accelereze proiectele de…

- Deoarece ceasul este dat inapoi cu o ora, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an: 25 de ore. Specialiștii susțin ca avem nevoie de aproximativ o saptamana pentru a ne adapta la ora de iarna. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic. Pot interveni dereglari hormonale, mai ales…

- Pentru a finaliza lucrarile la carosabil in zona Catedralei Mitropolitane, reprezentanții Societații de Drumuri Municipale și cei ai primariei au decis sa inchida traficul, de vineri pana luni. S-a lucrat la foc continuu, in ceea ce parea un haos general in centru. Șoferii au fost interziși…

- Aproximativ 400 de cazuri noi de cancere pediatrice sunt diagnosticate si tratate anual in Romania, adica o incidenta anuala de 10 cazuri la suta de mii de copii, arata un studiu prezentat joi de Societatea Romana de Onco-Hematologie Pediatrica. Sorina Pintea, ministrul Sanatații a participat joi la…

- Presedintele Institutului Aspen Romania, Mircea Geoana, a declarat joi ca, in domeniul sportului, Romania este ''inca in post-comunism si inca in pre-capitalism'', iar acest domeniu a ramas, la 30 de ani de la caderea comunismului, ''intre transee''. "Suntem…

- Lavinia Pintea Tatomir a dezvaluit la emisiunea ”Voi cu Voicu” ca in timpul somnului vorbește limbi necunoscute anterior. Acest fenomen se intampla spontan și doar in timp ce doarme. ”Nici dupa atat de mulți ani nu am reușit sa imi explic ce se intampla in cazul xenogosiei sau glosolaliei, vorbitul…