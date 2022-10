Stiri pe aceeasi tema

- ”Aquila, unul din liderii pietei de distributie de bunuri de larg consum, isi eficientizeaza fluxurile energetice si investeste peste 220.000 de euro in extinderea centralei fotovoltaice inaugurate in acest an si in ridicarea unei noi centrale in Ploiesti, cu o capacitate totala combinata de 230 Kw”,…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, joi, la Profit News TV, ca este profund mahnit de faptul ca gazul extras de compania petroliera Black Sea Oil & Gas deja a fost contractat de grupul Engie pe trei ani, ceea ce este o chestiune care contravine legii in Romania, scrie News.ro.…

- Statul roman finanțeaza, printr-o schema care sa stimuleze marile investiții in economie, doua multinaționale și doua companii din Romania cu 683 de milioane de lei. Pe lista celor care vor primi bani se afla și o firma a fostului dinamovist Vladimir Cohn, dar și o companie deținuta de Mercedes. Ministerul…

- In 2012, Mercedes-Benz a deschis, in Ungaria, uzina de la Kecskemet, prima fabrica europeana a marcii din Stuttgart localizata in afara Germaniei. Aici se produc, din 2018, modele ca CLA, CLA Shooting Break, Clasa A și Clasa B. La noi in țara, giganul german deține compania Star Assembly (Sebeș) și…

- Patru companii vor primi ajutoare de stat din partea statului roman, in valoare totala de 682,2 milioane de lei, in baza unei scheme din 2014 destinata susținerii investițiilor mari in economie. Fostul ministru al Economiei Claudiu Nasui critica schema prin care marile companii primesc ajutoare de stat…

- Concernul Daimler pregatește o investiție de 675 de milioane lei in Romania, dupa succesul cu fabricile de la Sebeș și Cugir Daimler ( Mercedes Benz Group), grupul german care detine compania Star Assembly din Sebes, al treilea mare exportator din Romania, cere un ajutor de stat de 185 mil. lei pentru…