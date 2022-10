Domeniile unde angajații sunt ”protejați” de inflație. Câștigă mai bine ca anul trecut Institutul National de Statistica a anuntat miercuri, 12 octombrie, ca salariul mediu net din august a fost de 3.933 de lei, cu 1,1% mai mic fata de luna anterioara. Iulie este luna in care s-au acordat primele de vacanta. Cum rata anuala a inflatiei in luna august a fost de 15,3%, castigul salarial real din Romania a fost in august cu 2,5% mai mic decat in aceeasi perioada a anului anterior, reiese din datele INS. Site-ul Curs de Guvernare publica joi, 13 octombrie, o serie de calcule care arata faptul ca inflatia a anulat cresterile de venituri a circa 81% din angajatii din Romania.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat in august la 3.933 de lei, in scadere cu 42 de lei, respectiv 1,1%, raportat la luna precedenta, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

