Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, tot mai mulți tineri se afla in cautarea unui loc de munca, numarul de aplicari pentru joburile entry level și cele din categoria ”fara experiența” crescand cu aproximativ 20% fața de lunile trecute. De altfel, și angajatorii au scos…

- Tot mai multi tineri se afla in cautarea unui loc de munca la aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, numarul de aplicari pentru joburile entry level si cele din categoria „fara experienta” crescand cu aproximativ 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui…

- Tot mai multi tineri se afla in cautarea unui loc de munca la aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, numarul de aplicari pentru joburile entry level si cele din categoria „fara experienta" crescand cu aproximativ 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, au transmis reprezentantii…

- Tot mai multi tineri se afla in cautarea unui loc de munca la aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, numarul de aplicari pentru joburile entry level si cele din categoria „fara experienta” crescand cu aproximativ 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie Agerpres.De…

- Tot mia mulți tineri fara experiența de munca sunt in cautarea unui job, la doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat. Cele mai multe aplicari sunt in retail, call-center sau turism/HoReCa.

- Marile lanturi hoteliere din Europa au inceput sa angajeze lucratori fara experienta sau CV, directorii recunoscand ca acum incep sa vada consecintele mai multor ani in care angajatii au fost prost platiti, transmite Reuters.Mii de angajati au parasit industria ospitalitatii cand calatoriile internationale…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 247 oferte in Vrancea și 451 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Pe Coasta de Azur se intinde covorul roșu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a ediții a Festivalului internațional de film de la Cannes. In competiție sunt și doua filme romanești. In fapt, 18 filme concureaza in competiția oficiala…