- Nationala Romaniei se pregateste sa sustina cel de-al treilea meci din Grupa E a Campionatului European din Germania. Tricolorii vor intalni miercuri, de la ora 19.00, la Frankfurt, reprezentativa Slovaciei, meci al carui rezultat conteaza enorm pentru economia clasamentului si a calificarii in optimile…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0, sambata seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln, in etapa a doua din Grupa E a Campionatului European din Germania. Acest eșec a complicat lucrurile in grupa, trei echipe avand șansa de a se califica in optimi, deznodamantul urmand…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, sambata, dupa infrangerea in fata Belgiei, cu scorul de 0-2, la EURO 2024, ca Grupa E este una nebuna. El s-a aratat increzator ca tricolorii se vor califica in optimile Campionatului European . „E o grupa nebuna! Slovacia a batut Belgia, noi am…

- Selecționerul Edi Iordanescu a oferit primele reacții dupa infrangerea Romaniei in fața Belgiei, scor 0-2. Youri Tielemans și Kevin De Bruyne au inscris golurile pentru Belgia. Meciul decisiv pentru „tricolori” va fi cel din ultima etapa impotriva Slovaciei, care se va disputa miercuri, de la ora 19:00,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine, sambata, 22 iunie 2024, al doilea meci din grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, contra Belgiei, partida care poate fi decisiva in ce priveste depasirea de catre tricolori a grupei si calificarea astfel in optimi.Partida se joaca, de…

- Dupa surpriza uriașa oferita de naționala Romaniei in meciul cu Ucraina, la Euro 2024, emoții puternice se anunța pentru al doilea meci al tricolorilor, contra echipei Belgiei.Partida se joaca sambata, 22 iunie, de la ora 22:00, la Koln, in Germania, dar va putea fi vazuta in direct, din ...

- Naționala Romaniei a intrat in linie dreapta pentru meciul contra Belgiei, al doilea de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, „tricolorii” spera sa repete evoluția excelenta și sa obțina o noua victorie, care ar echivala cu calificarea in optimi # Azi, la conferința de presa de la Koln, selecționerul…

- Ei sunt spaima Romaniei la Euro 2024. Domenico Tedesco, selecționerul Belgiei, a anunțat lotul de 25 de jucatori pe care se va baza la EURO 2024. Chiar daca Belgia este favorita in grupa, Edi Iordanescu mai are un as in maneca și acela este elementul-surpriza. Iar surpriza vine din partea „vedetelor”…