- Un fost primar din Calabria, regiune din sudul Italiei, devenit cunoscut in toata lumea pentru politicile de integrare a migrantilor, a fost condamnat joi de justitie la 13 ani si doua luni de inchisoare pentru nereguli legate de gestionarea acestor politici, au anuntat avocatii sai, transmite Reuters.…

- Premierul italian Mario Draghi se va intalni joi cu militanta pentru clima Greta Thunberg, la Milano, a anunțat biroul de presa al prim-ministrului. Thunberg se numara printre miile de tineri care s-au adunat in capitala financiara a Italiei, Milano, pentru a protesta si a se intalni cu factorii…

- O furtuna violenta a facut prapad in regiunea Lombardia, din nordul Italiei. Ploaia torentiala a transformat strazile din Milano in rauri. In mai putin de doua ore, a plouat cat pentru o luna. Inundatiile au afectat mai multe aeroporturi, iar zeci de zboruri au fost anulate.

- Procurorii italieni au solicitat oficial anchetatorilor din Gorj informații și documente medicale din dosarul care il vizeaza gorjeanului, de 47 de ani, decedat la puțin timp dupa vaccinare. Barbatul a fost vaccinat cu vaccinul Astra Zeneca, dintr-un lot despre care s-a spus ca ar prezenta probleme.…

- Cinci protestatari Black Lives Matter care pretind ca le-au fost încalcate drepturile constituționale dupa ce le-a fost interzis accesul în zona Capitoliului din Iowa vor fi compensați de autoritați dupa ce au dat în judecata statul, relateaza Insider.Comisia de Apeluri a statului…

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii mafiei țigarilor, din Arad, care s-au predat vineri la instanța, sunt practic liberi dupa ce judecatorii au amanat pana luni o decizie in ceea ce ii privește. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda cu țigari și spalare…

- Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta.Procurorii DIICOT Constanta au finalizat cercetarile specifice in dosarul perchezitiilor domiciliare efectuate in municipiul Constanta, in luna mai 2021. Magistratii au dispus trimiterea in judecata a doi barbati Claudiu Marco Tuglui si Mihai Cristian…